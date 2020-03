Découvrir un trésor de 1926, autour d'une légende de Carcassonne

URL">

Albert Robida (1848-1926) était auteur, caricaturiste, illustrateur, chroniqueur, maître de l’anticipation et historien de Paris. Son œuvre est riche de plus de 60.000 dessins et de 200 livres illustrés.Au début du XIXe, la Cité de Carcassonne est en très mauvais état et délaissée par ses habitants au profit de la ville basse plus moderne et plus facile d’accès. Prosper Mérimée, écrivain et inspecteur général des monuments historiques, a le coup de foudre pour ce monument en perdition et confie le début des restaurations à l’architecte Viollet-le-Duc.En cette fin de XIXe, de nombreux travaux vont redonner un éclat et même une certaine aura à la cité.Albert Robida, dessinateur et écrivain, amoureux du moyen-âge et des vieilles pierres (sa reconstitution du vieux Paris lors de l’exposition universelle de 1900 nous le démontre) rédige et dessine alors ce charmant conte sur la fameuse légende du trésor caché de Carcassonne.Ce petit livre pour enfants est publié la première fois en 1926. Les années suivantes, après quelques rééditions, il est rapidement tombé dans l’oubli. Voici donc ressuscitée cette légende avec les magnifiques dessins en noir et en couleurs d’un des plus grands dessinateurs français.En préface, est ajoutée une biographie de Robida par Adolphe Brisson.On peut télécharger et/ou consulter l'ouvrage ci-dessous :