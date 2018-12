Des archives de journaux "contre-culturels" disponibles en ligne

Une manifestante offre une fleur à un militaire américain lors de la grande marche sur le Pentagone pour protester contre la guerre du Vietnam (S.Sgt. Albert R. Simpson - Domaine public)

Les exemples les plus riches proviennent pour la plupart des années 60 et notamment à partir des années 70 où de nombreuses branches de la "contre-culture" — formule que l'on doit au sociologue Theodore Roszak — ont vu le jour.Le paysage médiatique du milieu à la fin du XXe siècle permettait aux presses indépendantes et alternatives de se développer et de diffuser ainsi l’art, la poésie et la politique radicale d'un bon nombre de communautés marginalisées ou considérées comme dissidentes. Ce fut principalement le cas pour le mouvement hippie, féministe et surtout anti-guerre.Louis Menand, journaliste au New Yorker, assure que c'est « l'un des succès les plus spontanés et les plus agressifs de l'histoire de l'édition ». L'historien John McMillian de la Georgia State University, de son côté, précise que « des centaines de journaux clandestins radicaux » se sont multipliés pendant la guerre du Vietnam avec « des jeunes éduqués et politisés, [qui] ont aidé à renforcer les communautés militantes et ont constitué le principal moyen de communication interne du mouvement ».Avec des publications de l'époque comme And Ain’t I a Woman, Bread & Roses, Black Dialogue ou encore Gay Liberator, Independent Voices rend publiques ces précieuses reliques de l'édition de militants contre-culturels. Chaque numéro est archivé dans un fichier PDF téléchargeable en haute résolution. Ces archives permettent à tout jeune chercheur de parfaire ses connaissances générales du féminisme de seconde vague, du Black Power des années 60 ou encore de la presse alternative radicale au cours des soixante dernières années.Independent Voices est un site réunissant une collection en libre accès d'une presse alternative. Elle stocke plusieurs centaines de copies numérisées de périodiques marginaux, soutenant majoritairement des mouvements qualifiés de "contre-culture". Pour accéder aux archives du Independent Voices, c'est ici Source openculture