Des auteurs offrent leurs livres numériques, via la Bibliothèque du Congrès

Pour alimenter un catalogue d’ouvrages accessibles gratuitement et librement, la Bibliothèque du Congrès, institution patrimoniale la plus importante des États-Unis, a mis en ligne une première sélection d’ebooks. Plus de 300 livres en format numérique peuvent d’ores et déjà être téléchargés sur la plateforme de la bibliothèque uniquement grâce à une connexion internet.





Michael Haderer, pixabay license



Pour rappel, la Bibliothèque du Congrès s’investit dans le développement d’un programme d’acquisitions de contenu librement accessible depuis 2017 afin d’offrir un catalogue d’ouvrages gratuits aux chercheurs du monde entier, mais aussi aux étudiants, et plus généralement aux lecteurs.



C’est dans ce cadre que l’établissement a décidé de mettre à disposition de tous plus de 300 ebooks en libre accès. « N’importe qui de n’importe où peut désormais accéder à cette collection en ligne d’ouvrages numériques en libres accès. Nous sommes ravis de partager ce premier catalogue », a déclaré Kristy Darby, spécialiste des collections numériques de l’établissement.



La plateforme numérique de la bibliothèque vous permet également d’affiner vos recherches afin de trouver plus facilement l’ouvrage rechercher. L’utilisateur peut en effet donner directement le nom de l’auteur ou de l’ouvrage souhaité. Il peut également filtrer l’objet de la recherche par le format (EPUB, PDF...), par sa date de création, par le sujet traité ou encore par sa langue.









Ainsi, parmi les ouvrages en français, sont disponibles C’est le temps d’en parler : l’histoire de Marie-Louise Bouchard Labelle de Claire Trépanier, L’agriculture en famille : travailler, réinventer, transmettre de Pierre Gasselin, « Ovide veut parler » : les négociations de Clément Marot traducteur de David Claivaz, ou encore La musique du paysage de Vincent Furnelle, pour ne citer qu’eux.



Élargir l’accès aux communs



« Tous ces livres ont été largement diffusés en ligne conformément à l’intention de leurs créateurs et éditeurs, qui ont choisi de publier ces œuvres sous des licences d’accès libre » a tenu à rappeler Kristy Darby.



En effet, pour mener à bien ce projet tout en respectant les droits d’auteurs, la Bibliothèque du Congrès a collaboré avec le DOAB (Directory of Open Access Books) spécialisé dans l’identification des livres en accès libre. Ces 300 ebooks sont le résultat d’un premier projet pilote entrepris par les deux institutions.



Plus concrètement, ces ouvrages ajoutés au catalogue numérique sont des versions numériques de livres imprimés déjà détenus par la Bibliothèque. Afin de respecter les restrictions liées au droit d’auteur, l’établissement patrimonial s’est ensuite servi du DOAB qui se présente comme un annuaire numérique recensant tous les ouvrages universitaires disponibles en libre accès.