Des bibliothèques Panda distribuées dans 5000 écoles du Népal

Débutée en ce mois de décembre, et lancée dans cinq écoles de la vallée de Katmandou, l’initiative passe par la constitution d’une bibliothèque qui servira à promouvoir la langue chinoise, notamment. Le programme aura également à sa disposition du matériel pédagogique pour simplifier l’apprentissage du chinois aux élèves népalais.La ministre de l’Environnement du pays, Shakti Bahadur Basnet, a exprimé le vœu que cette expérimentation puisse rapidement se démocratiser. À cette heure, 5000 livres ont été distribués dans les cinq établissements scolaires — dont trois privés.« Il serait impératif de développer des relations interpersonnelles : cela contribuerait à accroître la dimension des relations bilatérales », poursuit-elle. « Les livres seront également instructifs pour comprendre le développement miraculeux réalisé par la Chine en très peu de temps, et parvenir à traduire ces idées dans notre environnement. »La sélection porte sur une multitude de thématiques, comme l’histoire, l’économie, la culture, les festivals, la langue (évidemment), ainsi qu’une présentation autour de la musique et des dictionnaires.L’ambassadeur de Chine au Népal, Yu Hong, était présente pour l’inauguration de cette campagne. Selon elle, toutes les informations pour comprendre le pays sont réunies. Et d’exhorter les élèves à s’impliquer le plus possible, pour devenir les ambassadeurs des deux pays.« Les bibliothèques contribueront à améliorer la personnalité des étudiants. Et cette contribution sera cruciale pour renforcer les relations népalaises. »via My Republica