Des cartes à lacer Montessori pour apprendre à écrire aux enfants

Les cartes à lacer sont un matériel Montessori qui permet de développer la motricité fine et demande à l’enfant précision et concentration. Dans ce coffret sont proposées des activités de laçage autour des lettres pour mémoriser naturellement le tracé des lettres majuscules. Sur chaque carte figure une lettre que l’enfant doit tracer en passant son lacet dans les trous. Le point de démarrage et le sens du tracé sont indiqués.



Les cartes des majuscules sont bleues, celles des minuscules roses, selon le code Montessori de la collection Balthazar, repris dans les autres ouvrages. Les lacets sont rouges et bleus (un bleu pour les consonnes, un rouge pour les voyelles). Deux cartes bonus permettront à l’enfant de tracer ses héros préférés : Balthazar et Pépin.

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source qu’on laisse jaillir », disait la médecin et psychiatre italienne Maria Montessori. Elle est à l’origine de la célèbre méthode pédagogique du même nom.Elle repose sur l’éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant, et passe par trois piliers : une posture particulière de l’éducateur, un environnement préparé et un matériel pédagogique spécifique.La collection Balthazar est spécialisée dans les ouvrages éducatifs qui intègrent la pédagogie de Maria Montessori. Elle propose des albums illustrés, des cahiers d’activités, des livres d’apprentissage interactif, des jeux et des coffrets qui permettent à l’enfant, accompagné par l’adulte, de « faire pour comprendre » et ainsi de « l’aider à faire seul ». Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier sont familières de cette méthode et n’en sont pas à leur première collaboration. Leur dernier titre, paru chez Hatier Jeunesse en mai dernier, est La poutre du temps Montessori de Balthazar.Les cartes à lacer Montessori des lettres de Balthazar ont pour but de préparer l’enfant à la préhension de l’outil d’écriture, le crayon. Les activités de laçage l’aideront à muscler ses doigts et à les guider de façon plus précise pour apprendre par la suite à tracer des lettres.Voici le résumé du coffret :[à paraître le 28/08] Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier — Les cartes à lacer Montessori des lettres de Balthazar — Hatier Jeunesse Coll. Balthazar — 9782401052147 — 14,95€