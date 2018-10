Des centaines de films en ligne grâce à la bibliothèque du Congrès

La bibliothèque du Congrès, établissement dépositaire du patrimoine culturel américain et mondial, vous convie à un fameux voyage dans le temps... La National Screening Room vous propose de parcourir 100 ans d'histoire, de 1890 à 1999, à travers des films, courts-métrages, spots télévisuels et autres reportages...





Une porte d'entrée audiovisuelle dans l'histoire des États-Unis et du monde : c'est ainsi que se présente la National Screening Room, forte de ses quelque 300 contenus audiovisuels en accès libre. Un chiffre qui ne fera qu'augmenter au fil des années, précise l'institution, à mesure des numératisations et de l'entrée dans le domaine public d'autres films et reportages.

La National Screening Room permettra de revivre en direct — ou presque — la marche sur Washington de 1957, un documentaire de prévention contre l'obésité, une manifestation pour la reconnaissance des personnes homosexuelles, en 1968, ou encore le spot politique très controversé du candidat Lyndon B. Johnson en 1964.

Le film le plus ancien de la collection remonte à 1891, et montre un athlète, filmé avec une antique caméra expérimentale Edison-Dickson-Heise...