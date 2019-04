Des classiques de la littérature jeunesse anglophone en accès libre

Extrait de The tale of Mrs. Tiggy-Winkle, de Beatrix Potter

Tous publiés il y a plus d'un siècle, les 67 ouvrages qui constituent la collection spéciale de la Bibliothèque du Congrès sont signés par Frank L. Baum, Beatrix Potter, Gustave Doré, Nathaniel Hawthorne, Hans Christian Andersen ou encore les Frères Grimm. Des classiques, donc, qui restent, des décennies plus tard, toujours aussi indémodables.À partir de 1913 s'est installée une tradition durable aux États-Unis : la Children's Book Week. D'abord un projet porté par Franklin K. Matthiews, bibliothécaire des scouts américains, la Children's Book Week prit une nouvelle ampleur quelques années plus tard, quand Frederic G. Melcher, éditeur pour Publishers Weekly, et Anne Carroll Moore, chargée de la section jeunesse à la New York Public Library, lui apportèrent leur aide.Tous les ouvrages compris dans la collection spéciale de la Bibliothèque du Congrès sont libres de droits et peuvent être lus par tous, pour peu que l'on maitrise l'anglais. Et, même sans, les illustrations de Randolph Caldecott, Walter Crane ou encore Kate Greenaway valent à elles seules le détour.« C'est assez incroyable qu'au moment où la première Children's Book Week était organisée, tous ces livres étaient déjà disponibles et lus », souligne Lee Ann Potter, directrice de l'innovation au sein de l'établissement patrimonial.« La convergence des voix du passé et de celles du présent a quelque chose de puissant. Parce que des gardiens vigilants ont assuré la persistance de ces livres, ils vivent tous ensemble dans la bibliothèque du pays et les nouvelles technologies les rendent plus accessibles que jamais. »La collection spéciale d'ouvrages jeunesse est accessible à cette adresse