Des clefs et une malle aux trésors pour découvrir le patrimoine écrit

Si la numérisation du patrimoine écrit avance lentement mais sûrement, la médiation autour des milliers d'ouvrages du domaine public représente encore un défi pour les bibliothécaires. La région Poitou-Charentes avait proposé l'année dernière « Les clefs du patrimoine écrit », une boîte permettant de rematérialiser le patrimoine écrit, et la région Nouvelle Aquitaine a pris le relai cette année, avec une saison 2, soit 202 livres numériques.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La commission patrimoine de l'ALCA, Agence livre cinéma & audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, est présente au congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France, avec sa box « Les Clefs du patrimoine écrit ». Cette boîte en métal, dans laquelle on cacherait bien quelques trésors, renferme des accès vers 202 livres du domaine public issus des campagnes de numérisation des collections des bibliothèques du territoire, menée depuis 2010 par les agences régionales du livre et la Bibliothèque nationale de France.

À l'intérieur, on trouvera ainsi deux clefs USB, deux catalogues imprimés et une carte qui permet de localiser l'action des différents ouvrages proposés dans la région Nouvelle-Aquitaine. « À l'ALCA, je suis chargé du patrimoine écrit et du numérique et, en tant que bibliothécaire, je suis très intéressé par leur place au sein d'une politique de lecture publique », nous explique Bruno Essard-Budail, qui travaille depuis Poitiers.

Les livres numériques des « Clefs du patrimoine écrit » font partie des collections numérisées de Gallica, mais le travail de médiation vise à les rendre plus accessibles et attractifs auprès des publics. « La carte que nous proposons peut être une porte d'entrée, mais certaines bibliothèques mettent la boîte entière en prêt, ou incitent les lecteurs à charger des ouvrages sur leurs liseuses ou tablettes. »





(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le catalogue, qui propose des résumés et présentations des oeuvres, est illustré — le plus souvent avec des images de Gallica — pour attirer l'attention des lecteurs. Le travail de création de livres numériques a été assuré par la commission patrimoine, avec des tâches variées : « Des collègues conservateurs paléographes se sont chargés de réécrire l'ancien français en français moderne, tandis que certains livres contenus dans cette boîte sont inédits, comme Les enquêtes du commissaire Jérôme, de Maurice Renard : ce recueil d'enquêtes a été créé à partir des textes publiés dans le journal Le Matin entre 1913 et 1940 », explique Bruno Essard-Budail.

Les livres sont fournis au format EPUB, et certains textes sont également chargés en version audio, compatible DAISY, pour les lecteurs empêchés. 500 boîtes ont été créées, et 450 environ sont en circulation dans les établissements de lecture publique du territoire.

Pour améliorer encore l'accessibilité à ces textes du patrimoine, la région propose désormais un accès via un catalogue OPDS, qui permet ainsi d'ajouter les livres à sa propre bibliothèque de lecture, très simplement.