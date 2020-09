Des collégiens privés de manuels scolaires : “Tu n’as pas payé la cantine.”

L'inspection académique en renfort

crédit pthoto : ejilee CC 0

« Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m’a répondu : “Tu n’as pas payé la cantine”… », rapporte la parente d’élève auprès du Parisien . Et de raconter que le collège avait établi, lors de la distribution desdits manuels scolaires, deux groupes : le premier a reçu les siens, le second non.Au motif que les frais de cantine n’avaient pas été acquittés. Les 9,20 €, pour chacune de ses filles, concernaient la période de janvier à mars, précise la maman en colère. Mais quelques jours plus tard, la direction la recontacte pour lui indiquer que les paiements avaient été égarés, mais retrouvés, dans un coffre-fort.« C’est une humiliation pour nos enfants de les prendre à partie devant les autres. C’est totalement aberrant de les priver de livres scolaires pour cette raison », s’indigne-t-elle. D’autant que la petite sœur, qui entrait en cinquième par la suite, a vécu « la boule au ventre de peur » qu’on lui fasse endurer la même mésaventure.Or, parmi les parents d’élèves, se trouve un conseiller municipal d’opposition, Jean-Christophe Péral : « C’est totalement illégal de faire ça. Les textes sont très clairs : les manuels scolaires appartiennent à l’État, l’établissement n’en est pas propriétaire et la direction ne peut absolument pas prendre ce genre de décision… »Sa propre fille avait essuyé le même refus de communication des ouvrages scolaires, et le père, remonté, n’entend pas en rester là…À l’absence de communication auprès des parents, premiers concernés, s’est ajoutée une série d’erreurs – comme cette demande de régler des frais de cantine pour 12 jours… durant lesquels le collège était fermé. La cheffe d’établissement aurait demandé à ses services de remettre les manuels le 4 septembre.Quant à Jean-Christophe Péral, il entend faire en sorte que l’inspection académique explique à l’intéressée « qu’elle a franchi la ligne jaune ». Parce qu'il a vu rouge.