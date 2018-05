Des cours de paléographie pour déchiffrer des manuscrits anciens

En prévision des longues soirées estivales où le rosé le dispute au pamplemousse, l’hôte de qualité saura proposer à ses convives de saines activités. Et pourquoi ne pas se lancer dans une initiation à la paléographie ? Facile : si vous avez un médecin parmi vos amis, vous avez déjà appris à déchiffrer ses hiéroglyphiques petits mots. En avant donc pour les écritures anciennes.







« Après de longues recherches dans les archives, vous avez enfin découvert le document tant convoité. Celui-ci se révèle hélas souvent illisible, si vous ne possédez pas de notions en paléographie. C’est de ce constat que l’idée d’une plateforme d’enseignement de la paléographie moderne en ligne est née. » Voici bien un drame que l'on ne souhaite à personne de vivre, et, justement, il y a une solution pratique à cela.



Depuis quelques semaines, la plateforme Paléo en ligne a fait peau neuve et propose de multiples ressources pour apprendre à déchiffre les manuscrits anciens, directement depuis chez soi.

Concrètement, le site se présente comme « le premier service d’enseignement de paléographie française (XVe-XVIIIe siècles) à distance ». Une sorte de MOOC, donc, pour avancer à son rythme dans le déchiffrage de manuscrits, et la découverte de la paléographie.

« S’adressant à toutes et à tous, ces enseignements vous permettront de déchiffrer les manuscrits anciens par vous-même. Les cours, les exercices et leurs corrigés sont consultables autant de fois que vous le souhaitez, afin de vous permettre de travailler sans contrainte », expliquent les fondateurs du site.

Car ce sont deux paléographes professionnels qui répondent aux questions, Jean-François Viel et Baptiste Étienne. Leurs cours s’adressent aux novices et au niveau intermédiaire, posant toutes les bases nécessaires : les ligatures, les abréviations, les chiffres, formules et lettres.





Des séries d’exercices et de recommandations sont données, après inscription. De même des éléments pour une formation continue, ainsi qu’un glossaire et une bibliographie seront à disposition.

Mais tout débutera par un petit test qui permettra de mesurer les compétences et de définir un niveau. Il s’agit de transcriptions de texte — et c’est là que l’on entrevoit les belles soirées estivales à plancher tous autour d’une table, sur du déchiffrage de textes anciens.

Fous rires garantis ! Retrouver Paléo en ligne.