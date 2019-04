Des cours en ligne sur le tourisme culturel dans les territoires francophones

(photo d'illustration : Free-Photos - Pixabay License)

On appelle communément un MOOC (ou formation en ligne ouverte à tous) une formation à distance capable d'accueillir un grand nombre de participants. Ces derniers sont dispersés géographiquement et communiquent exclusivement par Internet.La formation en ligne intitulée « Le tourisme, c'est culturel » est destinée à l'ensemble des acteurs publics et privés qui, en France et dans les pays francophones, vivent au quotidien le rapprochement entre culture et tourisme aujourd'hui appelé « tourisme culturel ». Par définition, cette forme de tourisme a pour but de découvrir le patrimoine culturel d'une région et le mode de vie de ses habitants.Au niveau professionnel, la popularisation du tourisme culturel exige d'élargir ses compétences professionnelles au sein des services et des établissements culturels et du tourisme (agences de voyages, réceptifs, tour-opérateurs, bureaux d’études, collectivités...). Il s’adresse également aux étudiants ainsi qu’au grand public qui souhaitent s'informer et développer leurs connaissances sur le sujet.Le MOOC « Le tourisme, c'est culturel » se déroulera sur 6 semaines, comprenant chacune six séquences. Chacune d'elles sera composée d’une vidéo de cours exposant une thématique du tourisme culturel (management, coopération des acteurs d'une destination touristique culturelle, analyse des stratégies d'attractivité des territoires...). Le cours vidéo sera suivi d'un ou deux entretien(s) avec un ou plusieurs expert(s), ainsi que d'un court questionnaire permettant de faire le point sur ses acquis.Si les cours sont suivis avec sérieux, ils devraient permettre à l'ensemble des inscrits de mieux appréhender les enjeux en termes de développement des territoires et d'accès à la culture mais également l'accueil et l'accompagnement des différents visiteurs étrangers en France.Suite à la signature de la convention cadre relative au tourisme culturel du 19 janvier 2018, le ministère de la Culture et les ministère chargés du Tourisme ont partagé l'envie de développer des offres de formation conjointes aux deux secteurs. Le MOOC « Le tourisme, c'est culturel » s'inscrit dans cette démarche.Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du FUN