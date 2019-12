Des dizaines de films à découvrir, aux origines de l’animation japonaise

The Bear Brothers (兄弟こぐま), 1932 - Sanae Yamamoto









Les premières créations d'animation japonaises remontent à la fin de l’entre-deux guerres. À ce moment-là, Disney en est à ses prémices, et commence à s’exporter de par le monde.Inspirés par ce nouvel art, des illustrateurs japonais ont alors commencé à s’essayer au genre de l’animation, en y développant leurs propres techniques. Des premiers jets qui ont « probablement fourni la base technologique pour la production de masse de films d’animation d’après-guerre, qui a suivi la production de longs films de propagande gouvernementale pendant la Seconde Guerre mondiale », lit-on sur National Film of Japan.Le pionnier en la matière est le réalisateur Hekoten Shimokawa, dont le premier film aurait été diffusé au Japon en 1917. Toutefois, le plus ancien film qu’il est encore possible de visionner à ce jour — et que le site met à disposition — est The Dull Sword(な ま く ら 刀) de Junichi Kouchi, sorti en juin de la même année.L’une des techniques spécifiques à laquelle recouraient alors les réalisateurs était celle de l’animation effectuée à partir de papiers découpés. Une technique non propre au Japon, mais qui y trouva sa particularité par le recours au chiyogami, « un type de papier japonais coloré qui présente des motifs ou des dessins traditionnels ». Une idée que le Japon doit au réalisateur Noburō Ofuji (1900-1961).« Ayant déjà montré un intérêt pour l’expression de la couleur en utilisant du papier chiyogami à l’ère des films en noir et blanc, Ofuji a également développé des films d’animation silhouette en couleur en utilisant des feuilles de cellophane colorées. Développée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c’est une autre technique qui peut être considérée comme unique au Japon. »Les films à disposition sont répertoriés par genre, mouvement, technique de production, ou personnages. Voici une petite liste non exhaustive des films qu’il est possible de découvrir que recommande le site : The Dull Sword(な ま く ら 刀, )de Junichi Kouchi, qui est le plus ancien film d’animation existant au Japon A Ship of Oranges(み か ん 船) , qui est l'un des premiers films de Noburo Ofuji Two Worlds (漫画 二 つ の 世界) , une animation détaillée de Yasuji Murata Détective Felix in Trouble (FELIXの迷探偵) , une animation de marionnettes de Shigeji Ogino