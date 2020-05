Des éditeurs scolaires aux ouvrages qui se dématérialisent

Les équipes e-éducation du groupe Hachette Livre interviendront en support technique, fonctionnel, commercial pour apporter à ces éditeurs, reconnus dans l’enseignement technique et professionnel, les conditions optimales de développement des projets clés de l’éducation de demain.Educadhoc est le pôle développé depuis 2018, consacré au volet e-education. Il accompagne les maisons dans la perspective de dématérialisation des cours, avec des solutions connectées ou non.Avec l’ouverture de son écosystème à des partenaires, la Direction e-éducation entend consolider son rôle majeur sur le marché scolaire et renforcer ses marques KNE et éducadhoc, indique le groupe Hachette. Les utilisateurs, élèves et enseignants, pourront désormais avoir sur une seule bibliothèque une grande partie de leurs manuels numériques avec toutes les fonctionnalités associées.Ces dernières ont par ailleurs vocation à se développer au fur et mesure de l’essor du numérique dans les classes et à la maison.crédit photo JESHOOTS-com CC 0