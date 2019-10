Des jeux MS-DOS accessibles et jouables sur The Internet Archive

(photo d'illustration, Patrick Finnegan, CC BY 2.0)

Dans le domaine vidéoludique, garder en mémoire ce à quoi l'on jouait est tout aussi important que d'essayer les dernières technologies. Aussi, le site Internet Archive propose-t-il de découvrir une collection de plusieurs centaines de jeux MS-DOS, gratuitement et légalement, accessibles directement dans le navigateur. Et totalement jouable, donc, en version intégrale.Les premiers jeux de la collection ont été mis en ligne en 2015, et l'organisation est heureuse d'annoncer l'ajout de 2500 titres inédits, parmi lesquels Mr. Blobby, Super Munchers, Street Rod, Zoo Keeper ou encore WipEout. Des titres connus, des moins connus, mais surtout une idée de ce qu'il était possible de réaliser sur une machine MS-DOS.Certains jeux, toutefois, peuvent représenter une charge de téléchargement assez importante, qui disparaitra pratiquement une fois le navigateur fermé : aussi, si un jeu met un peu de temps à se lancer, l'équipe d'Internet Archive conseille d'en essayer un autre, moins lourd en données.Il est possible d'exporter les jeux dans d'autres pages web, certains sont téléchargeables, d'autres uniquement accessibles en streaming...