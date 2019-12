Des lettres d'Evelyn Waugh révèlent un premier roman détruit à jamais

Détail d'une photo de Waugh par Carl Van Vechten (1940)

Quelques lignes peuvent parfois bouleverser l'histoire : 10 lettres jamais publiées d'Evelyn Waugh, proposées lors d'une vente aux enchères de la maison Sotheby's ce 10 décembre, apportent un nouvel éclairage sur la carrière de l'écrivain britannique. L'une d'entre elles évoque en effet la tentative de publication d'un premier roman, The Temple at Thatch, et la destruction du manuscrit par le feu.Dans le courrier, envoyé à son ami Richard Plunket Greene, Waugh se dit « découragé » et évoque la destruction du manuscrit par le feu : « Cela a fait tant de fumée que le directeur est sorti de la chapelle pour voir si l'école était en feu », remarque l'auteur, un peu désabusé.Waugh ne jettera pour autant pas l'éponge, et ses efforts seront récompensés avec la publication, quelques années plus tard, de Decline and Fall, considéré comme son premier roman. Une des lettres évoque d'ailleurs ce nouveau roman, sur lequel Waugh prévoit d'écrire sous peu. Quant à The Temple at Thatch, peu d'éléments sont connus, si ce n'est la présence d'un étudiant comme personnage principal, et une histoire évoquant la folie et la magie noire.