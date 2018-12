Des lettres de Marx, Engels, Proudhon et Eugène Sue aux enchères

La maison de vente aux enchères Ader Nordmann organise une grande vente de lettres et manuscrits autographes, les 10 et 11 décembre prochain : parmi les quelque 700 lots proposés sur ces deux jours, la maison met en avant des lettres manuscrites de Karl Marx. Mais on y retrouve également des écrits de Friedrich Engels, Pierre-Joseph Proudhon ou encore Eugène Sue.

Des dizaines de lettres de Karl Marx seront vendues ce mardi 11 décembre à Paris par la maison Ader Nordmann, dont certaines adressées à l'éditeur français du Capital, Maurice La Châtre. Marx y discute bien sûr de la traduction de son œuvre la plus connue, mais aussi d'autres sujets avec son éditeur, notamment de littérature française.



« J’ai toujours eu une grande prédilection pour Eugène Sue, et pour les romans de sa première période, distingués par leur originalité, et pour ses romans socialistes », indique ainsi Karl Marx. « Quant aux Enfants trouvés, il m’a toujours paru avoir mieux saisi la lutte des classes, la base réelle du socialisme, que les socialistes en titre de son époque. »



La vente proposera au total 23 lettres manuscrites de Marx à son éditeur français, estimées entre 2500 et 30.000 €, et l'original du contrat d'édition du Capital, estimé entre 20.000 et 25.000 €. « La mise en vente de ces documents, seulement connus jusqu'ici de quelques spécialistes, a permis de réaliser une découverte à propos du Capital », selon l'expert en manuscrits Thierry Bodin : Marx a lui-même traduit le chapitre 1 du livre, insatisfait de la proposition originale.



On retrouve énormément de lettres autographes dans les deux lots mis en vente ces 10 et 11 décembre, dont certaines signées par la photographe Berenice Abbott, le peintre Jean-Dominique Ingres, le compositeur Claude Debussy ou encore Émile Zola.

Un Irlandais s'est offert les lunettes de

James Joyce pour 17 000 euros

Un certain nombre de lots portent sur Edmond Rostand, auteur bien connu de la pièce Cyrano de Bergerac (1897) : on retrouve parmi ces 100 documents des courriers, des poèmes autographes, mais aussi des dessins à la plume, ce qui renseigne sur l'importance de la représentation et l'aspect visuel dans son œuvre.