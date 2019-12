Des livres de recettes vintage à télécharger, pour l'histoire ou la cuisine

< >

Joindre l'utile à l'agréable : c'est un peu ce que prétendaient faire les 82 livres de cuisine réunis au sein de la Nicole Di Bona Peterson Collection. En effet, ces petits fascicules étaient publiés à des fins publicitaires, pour vanter les bienfaits de tel ou tel produits, vendus par telle ou telle marques, qui n'avaient sans doute, à n'en pas douter, rien de plus que la concurrence.Mais il faut bien vendre, alors proposer des recettes semblait une voie honorable : les recettes numérisées de la collection pourront sans aucun doute être réalisées sans l'ingrédient miracle, pour peu que l'on maitrise l'anglais. Et, dans le cas contraire, ces documents permettront d'admirer des illustrations dans un pur style naïf, ou encore la manière dont la femme était constamment présentée derrière les fourneaux.Selon les marques, on retrouvera des livres de recettes qui suivent des thématiques bien particulières, comme la cuisine à base de céréales, celle qui utilise les fruits, un autre proposant uniquement des idées de dessert utilisant de la gélatine.L'ensemble des documents est accessible à cette adresse via Open Culture