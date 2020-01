Des livres et des hommes : d'autres bibliothèques sont-elles possibles ?

« L’histoire de la littérature est difficilement séparable de celle des bibliothèques dans lesquelles sont lues les œuvres littéraires ou qui nous les ont transmises », indique William Marx.« L’œuvre singulière, particulière, existe à peine par elle-même : elle se détache toujours sur un fond plus ou moins perceptible d’autres œuvres, d’autres textes, parmi lesquels elle fait sens et qui orientent notre compréhension. »Remontant à l’Antiquité classique, c’est la notion même de constitution, que la bibliothèque soit matérielle ou immatérielle, qui est interrogée.« Comment fonctionnent-elles ? Peut-on concevoir d’autres bibliothèques, d’autres étagères, d’autres listes ou canons, où figureraient d’autres textes que nous ne connaissons pas, perdus, oubliés, négligés ? »Et d’envisager que puissent alors voir le jour d’autres bibliothèques, qui permettraient, pourquoi pas, de « donner un sens différent aux textes que nous connaissons — ou croyons connaître —, et d’en renouveler suffisamment la lecture, les enseignements et les plaisirs qu’ils nous donnent ».Le programme est le suivant, et comme toujours, l’accès aux cours et séminaires sont gratuits, en accès libre, sans inscription préalable :Tragédie en bibliothèque : les Faust monumentaux et le canonEvanghelia Stead, Institut universitaire de France, Université de Versailles Saint-Quentin-en-YvelinesUne anti-bibliothèque ? Les livres de l’honnête homme au XVIIe siècleJean-Marc Chatelain, Bibliothèque nationale de France« L’Écrivain mort, l’ensemble de ses livres parle encore » : la bibliothèque personnelle de Paul ValéryBrian Stimpson, Newcastle UniversityLes bibliothèques immatérielles du conte : l’exemple des Mille et Une NuitsCarole Boidin, Université Paris NanterreMalraux ou l’impossible bibliothèque imaginaireJean-Louis Jeannelle, Sorbonne UniversitéLa Bibliothèque de la PléiadePhilippe Roussin, CNRS, EHESSBibliothèque des grandes aventures et rayonnages SF dans le couloir : collection et canonicité dans les productions sériellesMatthieu Letourneux, Université Paris NanterreÉvaluations et réévaluations : la question du canon musical depuis 1945Karol Beffa, École normale supérieureConstruire, déconstruire une bibliothèque de la littérature mondialeJérôme David, Université de GenèveVie du bibliothécaireCyrille Martinez, Sorbonne UniversitéTraductions en langue française et panthéons idéologiques en temps de guerre : le cas de l’Occupation allemande (1940-1944)Christine Lombez, Institut universitaire de France, Université de NantesConstruction du canon scolaire, construction de la littératureMartine Jey, Sorbonne UniversitéPanthéons littéraires de pierre et de papierAnne-Marie Thiesse, CNRS