Des livres-jeux à télécharger gratuitement pour découvrir Paris en s'amusant

Des origines de la Cité... à la ville close

La première partie de ce récit pédagogique retrace en trois grands chapitres la fabrication de Paris depuis les origines de la cité jusqu'au Paris révolutionnaire puis impérial. Rythmé par des textes courts et de nombreux jeux, ce voyage, conçu par Christine Dodos-Ungerer et illustré par Juanma Gomez offre une relecture unique de l’histoire urbaine de la capitale et les anecdotes de son évolution : savez-vous qu’il y avait déjà des embouteillages du temps de Louis XIV, que des gens habitaient dans des maisons sur les ponts au Moyen Âge, qu’il y avait déjà un million d’habitants au milieu du XIXe siècle?En un clic, téléchargez gratuitement chaque chapitre dans un format optimisé pour dessiner ou l’intégralité de la première partie du livre-jeux dans son format original et partez à la découverte de l’incroyable histoire de la fabrication de Paris et de sa métropole !

1ER CHAPITRE

Dans le nord de la Gaule celtique, à la croisée des voies qui relient la Belgique, la Normandie et la Loire, s’écoule lentement un fleuve sinueux : la Seine. C’est là que tout a commencé.



De la Renaissance à la Révolution

2E CHAPITRE

Avec le retour du roi François Ier dans Paris, l’architecture est influencée par la Renaissance italienne. L’embellissement de la capitale se poursuivra par de nombreux chantiers. À la mort de Louis XIV, le rayonnement culturel de Paris est considérable dans toute l’Europe, mais le fossé entre les plus riches et le peuple s’accentue.



De la Révolution française à la ville industrielle

3E CHAPITRE

Le 18 brumaire, an VIII, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, puis s’autoproclame empereur en 1804. Il veut faire de Paris une ville à sa (dé)mesure. Les machines à vapeur s’installent dans les manufactures et une révolution d’un nouveau type commence.



Partie 1 en intégralité



La semaine prochaine sera fournie la seconde partie en intégralité également.



Pour les impatients, les solutions sont ici.