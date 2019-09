Des livres recommandés par l'ONU sur l'égalité des sexes et des genres

(photo d'illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY-ND 2.0)

Au contact d'une photographe, une petite Afghane constatera que le monde est vaste et que les possibilités sont infinies...

L'Agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies incite les pays à atteindre un certain nombre d'objectifs relatifs au développement durable : plusieurs organisations du monde du livre ont tenu à apporter leur pierre à l'édifice en recommandant plusieurs livres sur chacun des objectifs, dans les 6 langues officielles de l'ONU (arabe, anglais, chinois. espagnol, russe, français)Les organisations du livre aux côtés de l'ONU sont l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne.La liste de lecture de ce mois s'intéresse donc à l'égalité des sexes et, par extension, à l'égalité des genres : « À quoi ressemblent ces disparités ? Elles revêtent de nombreuses formes. Par exemple, dans certains pays, les filles ne sont pas scolarisées, mais doivent aider à la maison à faire le ménage, certaines filles sont mariées avant d’atteindre 18 ans, les femmes gagnent moins que les hommes pour le même travail et ne sont pas représentées de manière égale dans leurs gouvernements », explique l'ONU.La liste de lecture en français est plutôt réduite, cette fois, avec un seul livre, Azadah, de Jacques Goldstyn, publié en français par les éditions de La Pastèque.Le résumé de l'éditeur pour Azadah :D'autres suggestions de lecture pourront être retrouvées dans les différentes langues officielles de l'ONU à cette adresse