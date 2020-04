Des livres rendus à l'école, sous la surveillance de policiers...

Voilà quelques semaines, apprend Unione sarda , dans la commune d’Orroli (Sardaigne), une assistance d’école a écopé d’une plainte. Elle avait demandé à des mères de rapporter à l’établissement scolaire les livres emportés par leur progéniture.Interdiction formelle de rassemblement, cela aurait pu coûter cher. Il aura fallu l’intervention des carabinieri et de la mairie pour que la restitution se fasse en toute sécurité et conformément aux règles sanitaires.Le maire, Antonio Orgiana, est intervenu en personne, masqué et ganté comme Zorro, pour récupérer un à un les livres. Ces derniers ont été désinfectés avant d’être replacés dans les salles de classe.Et le journal d’insister sur la précieuse et fondamentale collaboration de la police dans cette procédure : les mamans sont venues, les unes après les autres, pour déposer les ouvrages fautivement conservés.En respectant les consignes de distanciation…