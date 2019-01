Des machines à écrire aux concours de dactylographie

Thomas's Pics, CC BY 2.0



Thomas's Pics, CC BY 2.0

Cette année-là, au 19e tournoi de dactylographie, c’était un homme, fier de ses 85 mots par minute, qui remportait ce concours très féminin.Introduction humoristique de Richard de Bordeaux et Daniel Bereta. Reportage consacré au 19e tournoi de dactylographie organisé par le comité international de perfectionnement. Images du concours et de la remise des prix.Interview du vainqueur, Claude Meyer, et de Georgette Dorne (?), ancienne championne de France. Une production assurée par l’Office national de radiodiffusion télévision française, diffusée le 4 août 1969, avec Christiane Delacroix, journaliste, aux commandes.