Des manuscrits d'exception présentés à Londres

« Sapiens : cartographier l’histoire des idées », titre inspiré par le best-seller de Yuval Noah Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité (trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, publié chez Albin Michel), a guidé le choix de pièces qui seront présentées et vendues.« Nous avons pris très au sérieux le dicton de Harari », expliquent Les Enluminures : « Nous étudions l’histoire non pas pour connaître l’avenir, mais pour élargir nos horizons. » Le thème sera donc décliné avec différentes œuvres d’art de l’époque médiévale, en résonnance avec différents sujets, comme la famille, l’amour et la mort.Parmi les œuvres, donc, le livre d’Heures (photo ci-dessus), réalisé à Bruges vers 1430, estimé à 110.000 $. Entièrement écrit en latin, il contient 12 miniatures et des marges aux couleurs vives et harmonieuses.Une autre splendide réalisation, attribuée au Maître de Rohan : il s’agit d’une illustration du jugement dernier, réalisée à Angers entre 1420 et 1440. Estimation : 115.000 $.Un dernier exemple, ce livre d’heures, ayant voyagé depuis Bruges vers l’Angleterre, réalisé entre 1405 et 1415. Il était destiné au marché anglais, et fut enluminé par le Maître des Saints de Beaufort, artiste flamand anonyme… Un manuscrit qui a traversé les âges, se passant de familles en famille dans des cercles marchands et diplomatiques. Estimation : 150.000 $.Il témoigne de la force du catholicisme anglais, au cours des années troublées de la Réforme.