Des manuscrits illustrés de la Divine Comédie en ligne d'ici 2021

Le groupe de recherche en philologie de l'Université de Naples — Federico II travaille sur un projet d'archivage en ligne. Un site est en cours de création afin d'accueillir une base de données codicologiques et iconographiques de tous les manuscrits anciens et illustrés de la célèbre Divine Comédie de Dante.

Illuminated Dante Project est un projet d'archivage en ligne dirigé par Gennaro Ferrante. Il compte numériser 280 manuscrits datés des XIVe au XVe siècles et conservés dans des musées, des bibliothèques et des archives publiques et privées du monde entier autour de la Divine Comédie. La mission devrait être terminée pour 2021, soit le septième centenaire de la mort du poète Dante Alighieri.



Sur les 280 manuscrits recherchés, les bibliothèques d’État italiennes en détiennent la moitié. L'Université Federico II a donc demandé un grand nombre de permis afin de pouvoir reproduire en ligne et en haute définition tous les codes détenus par ces dernières.



L'entièreté de ces permis aurait été obtenue suite à un important accord entre l’Université napolitaine et la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali Italiano (Direction générale des bibliothèques et des instituts culturels) (DGBIC) du ministère du Patrimoine, des Activités et du Tourisme culturels, avec la médiation du Centre Pio Rajna (CPR) et de la Maison de Dante à Rome.



Pour obtenir les autres pièces manquantes, l'Université a également passé des accords à l'étranger, notamment avec la Bibliothèque apostolique du Vatican, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Oxford Bodleian ou encore la British Library.



En plus des images en haute définition de tous les manuscrits, l'Université Federico II créera un hypertexte de la Divine Comédie avec des mots clés, se rapportant à l'iconographie de chaque chant. Toute image numérisée sera accompagnée d'une description du matériel utilisé pour sa création.