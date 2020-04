Des milliers de livres gratuits pour les étudiants, issus de la francophonie

(photo d'illustration, Ivan Radic, CC BY 2.0)

En cette période de confinement, l'Agence universitaire de la Francophonie a mis en place plusieurs propositions pour permettre aux étudiants de continuer à travailler, en maintenant un accès à la littérature nécessaire. Cela passe avant tout par la bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone (BNEUF), forte de « plus de 11,6 millions de références documentaires libres d’accès dans tous les domaines des sciences et de la culture ».En complément, un accès premium à environ 3000 titres est généralisé à tous les utilisateurs qui le souhaitent jusqu'au 22 mai 2020. Pour cela, il suffit de s'identifier avec le login « np_bneuf_auf » et le mot de passe « np_bneuf_auf ». Ce catalogue de l'éditeur Numérique Premium comprend des ouvrages dans les domaines des sciences humaines, sociales et juridique.D'autres partenaires de l'Agence universitaire de la Francophonie proposent des accès gratuits à leurs services, pour avoir à disposition encore plus d'ouvrages. Parmi ces partenaires, les Éditions législatives, EDUNAO, Microsoft, Nomad Education, OpenClassrooms, Agorize ou encore YouScribe.Enfin, les Nouvelles Éditions Numériques Africaines (NENA) proposent 9 bibliothèques numériques contenant plus de 1700 titres africains, accessibles à cette adresse pour les membres du réseau AUF.L'ensemble des informations est accessible à cette adresse