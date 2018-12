Des motifs aquatiques japonais et centenaires, gratuits pour tous

Hokusai au musée Guimet (Jean-Pierre Dalbéra - CC BY 2.0)



Hamonshū est un ouvrage divisé en trois volumes. Il présente les designs de différentes vagues, toutes de tailles différentes, créées ou revisitées par l'artisan Mori Yuzan. A l'origine, ces motifs sont destinés à orner des armes, des céramiques, des ouvrages imprimés ou permettent de servir de décor sur des objets de culte.On ne dispose que de très peu d'informations sur cet artisan japonais. On sait seulement qu’il était originaire de Kyoto et qu'il a travaillé dans le style Nihonga. Mori Yuzan serait mort en 1917.Datant du VIIIe siècle, le Nihonga est une technique de peinture millénaire qui trouve son origine en Chine. Cet art s'est propagé au Japon à l'aide de la "Route de la soie", reliant la ville de Chang'an (actuelle Xi'an) en Chine à la ville d'Antioche, en Turquie.Le style originel nihonga se caractérise par des paysages bleus et verts pour honorer la dynastie Tang qui a régné sur la Chine de 618 à 907.La collection est disponible librement en très haute résolution sur le site Internet Archive . Il est possible de zoomer sur chaque création afin d'apprécier les détails et les différentes textures du papier.