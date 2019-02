Des objets appartenant à George Sand vendus aux enchères pour 47.000 €

George Sand (Domaine public)

« Ces articles [...] vont continuer à vivre à travers vous »

Près de 47.000 € de ventes

C'est au commissaire-priseur Michel Darmancier que revenait la charge d'animer cette vente aux enchères. « Ces articles, emprunts d’une présence qu’on ne peut définir, vont continuer à vivre à travers vous », a-t-il déclaré avant le début des hostilités.Enregistrés sous un numéro pour préserver leur anonymat, les acheteurs attendaient patiemment que le premier objet soit proposé. 100 €, 250 €, 300 €... Chacun avait son petit budget avec lequel il espérait surprendre la galerie.Parmi ces inconnus, il y avait bien évidemment de fervents admirateurs de l'écrivaine, espérant emporter ne serait-ce qu'un souvenir minime de leur idole. Puis, il y avait ceux que vous ne voyiez pas, ceux qui sont là de manière dématérialisée grâce aux téléphones ou Internet. Selon France 3 , certains particuliers auraient participé depuis la Chine et Abu Dhabi.« Je suis venue pour regarder. 1500 € pour une mèche de cheveux de George Sand, c’est impressionnant ! Comme quoi, elle a encore ses admirateurs », déclare une spectatrice depuis le fond de la salle, n'étant venue que pour regarder les surenchères avec son mari.En effet, pour vous donner une échelle, les personnes présentes étaient prêtes à acheter 580 € un sécateur en fer, 310 € un mètre ruban et, bien plus surprenant, 2600 € un lot de six serviettes de table.« Les objets référencés, nommés dans des ouvrages, sont recherchés. Le Chien de Fô, offert par l’auteur Ivan Tourgueniev à l’écrivaine, était estimé à 200 €. Il est parti à 2800 € » s'est réjoui Michel Darmancier avant d'ajouter : « La gondole offerte par Musset a été vendue à 1750 €, et un encrier, d’une forme pas si rare, a atteint les 2.600 €. »Le bilan de la matinée s'élèverait à environ 47.000 € pour la vente de 344 objets, soit une moyenne de 137 € par article.George Sand est le pseudonyme d'Amantine Aurore Lucile Dupin. Elle est considérée comme l'une des romancières, critiques littéraires et journalistes françaises les plus influentes du XIXe siècle. Sa correspondance épistolaire avec l'auteur Gustave Flaubert (L'Éducation sentimentale, Madame Bovary) est restée célèbre.Elle compte plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve Indiana, La Mare au diable ou encore François le Champi.via Le Berry Républicain