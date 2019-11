Des photos inédites de Verlaine adjugées à près de 14 000 €

Paul VERLAINE (1844-1896), RARE ALBUM PHOTOGRAPHIQUE DE LA FAMILLE VERLAINE - Villanfray & Associés

L’album avait en effet été mis aux enchères à une estimation allant de 4 000€ à 6 000€. Ces photos font partie d’un album de famille regroupant une vingtaine de photographies au format carte de visite. Elles ont été réalisées par les photographes parisiens Jean Capel et Jules Piallat, peut-on lire sur le site de la maison Villanfrey, à l'origine de la vente.Sur celles-ci, on retrouve non seulement des portraits de Paul Verlaine, encore inédits à ce jour, puisqu’elles dateraient, selon les experts, des années 1860, soit au moment où le jeune poète s’apprêtait à publier son tout premier recueil Les poèmes Saturniens. Mais aussi d’autres clichés de personnes ayant compté dans la vie de l’écrivain : sa mère Elisa Stéphanie Dehée, sa cousine, ainsi que son premier amour Elisa Moncomble.« Ce sont des personnes très importantes pour Verlaine et pour la première fois, on sait à quoi elles ressemblent », a souligné Laudine de Pas, expert et courtier, à l’AFP.L’album a été retrouvé à Lille le 20 octobre dernier, lors d’une journée d’expertise. L’identité de la personne à l’origine de la découverte n’a jusqu'à ce jour pas été dévoilée.