Des poèmes écrits par le célèbre duo Bonnie et Clyde mis aux enchères

Bonnie Parker et Clyde Barrow, crédit : Hulton Archives/Getty Images Bonnie Parker et Clyde Barrow, crédit : Hulton Archives/Getty Images

Du revolver à la plume

« Vous connaissez la vie de Jessy James / Et de son trépas tragique / Mais si vous aimez lire / Avant de vous endormir / Voici l'histoire de Bonnie et Clyde »

« Ils partiront tous les deux ensembles / Couchés côte à Côte au cimetière / Les flics déposeront leurs armes / Une mère versera une larme / Pour pleurer la mort de Bonnie et Clyde. »

« Bonnie vient d’écrire un poème / l’histoire de Bonnie & Clyde. / Je vais donc m'essayer à la poésie / avec elle à mes côtés. »

« Nous ne voulons pas faire de mal à un homme / mais nous devons voler pour manger.»

< >

Le duo de criminels le plus connu des États-Unis aura passé 21 mois à cambrioler des banques, des stations-service ainsi que des restaurants pendant la Grande Dépression. Ils ont été abattus par la police en Louisiane en 1934. Clyde avait 24 ans, Bonnie 23.Si on savait déjà que Bonnie été une grande amatrice de poésie notamment grâce à la biographie de Jeff Guinn, Go Down Together : The True, Untold Story of Bonnie and Clyde (2009) qui laissait paraitre des passages de son recueil de poèmes The Story of Suicide Sal, un petit carnet récemment découvert suggère que Clyde Barrow s'y essayait aussi.Le calepin faisait partie d'une collection d'objets appartenant à la sœur aînée de Clyde, Nell May Barrow. Son fils a décidé de le mettre aux enchères dans le courant du mois d'avril avec un lot de photographies inédites.Selon Heritage Auctions , Bonnie et Clyde ont utilisé le carnet pour écrire des poèmes sur « leur vie de crime et leurs efforts sans espoirs pour échapper à la capture ».Il comprend l'un des plus célèbres poèmes de Bonnie connu sous le titre L'histoire de Bonnie et Clyde. Le poème ouvre sur :Avant d'anticiper :À cela s'ajoute un poème de 13 strophes, écrit sur quatre pages, apparemment de la plume de Clyde Barrow.Et continue:« Ces poèmes sont criblés d’erreurs d’orthographe caractéristiques de Clyde », a déclaré Heritage Auctions, qui vendra l'ouvrage aux enchères en avril.De plus, la mère de Bonnie et la sœur de Clyde, qui ont toutes deux reçu d'innombrables lettres du couple, ont affirmé que l'écriture de certains poèmes correspondait bien à celle de Clyde.Via The Guardian