Despotique : une enseignante inflige 22 livres à lire durant l'été à ses élèves

photo : stevepb CC 0

La liste donne le vertige aux élèves, et fait mal au porte-feuille des parents : lorsque ces derniers ont découvert la liste de livres que leur progéniture avait à lire, ils ont manqué défaillir. « C’est impossible. Il est vrai que les jeunes ne lisent pas et sont rivés à leur téléphone portable, mais là, ils risquent de détester la littérature », explique-t-on.En tout, 11 ouvrages en italien (neuf obligatoire et deux au choix), cinq de latin, un en histoire, deux de science et deux autres en anglais indique La Nazione . Mission impossible ?Le problème final n’est pas tant la quantité de livres, mais le coût global de ces achats, soulignent les parents. « À vue d’œil, ce sont 300 ou 400 € de livres, et pour une famille moyenne, en ce moment, ce n’est pas abordable. » Et si l’on s’en tient à un rythme de lecture, cela représente 1 livre tous les trois jours.Pour autant, reconnaît-on, la liste contient de véritables chefs-d’œuvre de la littérature, tant italienne qu’internationale – dont le superbe Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, pour ne citer que lui…