Dessinez le Moyen Âge avec le Musée de Cluny

Et désormais c’est « L’atelier de l’imagier » qui est proposé : module de coloriage en ligne, c'est à la souris que l'on peut se prendre pour un maître lissier dessinant les cartons destinés à servir de base aux tapissiers de la Dame à la licorne, ou encore se sentir maître des couleurs de vitraux, enluminures ou autres gravures sur bois.Au total, le Musée vous propose de recréer une quinzaine d'œuvres issues de ses collections en toute liberté. L'on peut adapter la couleur, la taille du pinceau (dans la roue des couleurs, plus vous cliquez vers le centre dans la portion de couleur sélectionnée, plus le « pinceau » sera fin), le type de couleurs (lavis ou gouache). Se pose ensuite le dilemme cornélien du support et de sa texture : l'on peut longuement hésiter entre un parchemin plus ou moins ancien, ou du papier plus ou moins jauni.De quoi se sentir un « imagier » du Moyen Âge, appartenant à la grande famille de ceux qui réalisaient peintures, sculptures et décors.Le musée a par ailleurs proposé nombre de coloriages à imprimer, du duel de chevaliers , issus d'un Traité de combat de la fin du XVIe siècle, à l'emblématique La Dame à la Licorne Et l’on ne résiste pas à mentionner les brodeuses, qui peuvent mettre leur art à contribution : du cygne ou au paon, si cet art n'a rien de littéraire, il pousse néanmoins au calme et à la concentration... Et m’est avis que la tête de léopard sera du meilleur effet en surcouche de masque CoVid…Retrouvez l'ensemble des activités proposées à cette adresse