Dessins de Verlaine, derniers mots de Rimbaud : enchères d'exception

Les deux maisons de vente aux enchères vont procéder à la dernière séance portant sur les ouvrages les plus emblématiques de la collection R. & B. L., d'après les initiales des propriétaires. Entremêlant éditions originales, poèmes autographes et rares dessins, elle se présente comme une constellation d’auteurs et d’artistes liés par des relations d’interdépendance : Rimbaud et Verlaine, Mallarmé, Manet et Gauguin, Flaubert et Baudelaire.

L’expert Dominique Courvoisier a supervisé cette vente aux côtés des spécialistes de Sotheby's, Anne Heilbronn et Benoît Puttemans. La vente se tiendra Galerie Charpentier sous les marteaux partagés des deux maisons.

« Quel ennui, quelle fatigue, quelle tristesse en pensant à tous mes anciens voyages, et comme j’étais actif il y a seulement 5 mois ! Où sont les courses à travers monts, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers ? Et à présent l’existence de cul-de-jatte ! » Ces mots lourds de regrets sont ceux d'Arthur Rimbaud, dans sa lettre du 10 juillet 1891 adressée à sa sœur.

Le poète vient d'être amputé de la jambe droite, dévorée par une tumeur, signe du cancer qui l'emportera quelques mois plus tard « Adieu mariage, adieu famille, adieu avenir ! Ma vie est passée, je ne suis plus qu’un tronçon immobile », annonce même Rimbaud. Cette missive déchirante est estimée entre 80.000 et 100.000 €.

Verlaine, Flaubert et les autres

Lié à Rimbaud par une histoire d'amour passionnelle, Verlaine sera évidemment ébranlé par la nouvelle de la mort de son ancien amant. En 1887, apprenant sa mort — une rumeur infondée —, Verlaine écrit d'une traite un poème de 100 vers, Læti et errabundi. Le manuscrit proposé dans cette vente, estimé entre 25.000 et 35.000 €, est inconnu des spécialistes.

Autre manuscrit de Paul Verlaine, un Poème Saturnien illustré de la main du poète, qui fait référence à un événement survenu en 1885, une rixe dans une auberge. Le poète dessine la scène, se représentant non loin de Rimbaud, encore, alors que leur séparation remonte à 10 ans.

Parmi les lots notables, un manuscrit de Gérard de Nerval retrouvé, selon les sources, sur le cadavre du poète, pendu rue de la Vieille Lanterne, à l’aube du 26 janvier 1855 : pour ajouter au macabre, le texte se termine sur la phrase « Qu’arriverait-il si je mourais ainsi tout d’un coup ? ». Ce document, qui laisse voir un passage du chapitre IV de la seconde partie d'Aurélia, est estimé entre 20.000 et 30.000 €.

Du côté des éditions originales, signalons celle de Salammbô de Gustave Flaubert dédicacée à Théophile Gautier (estimée entre 30.000 et 40.000 €), ainsi qu'une de L’Après-Midi d’un faune de Stéphane Mallarmé, signée à l'attention de Paul Gauguin, « sauvage et bibliophile ».