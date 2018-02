Deutsche Buchhandlung, l’Allemagne à la (re)conquête du Quartier latin

Au cœur du Quartier latin, là où fleurissent les librairies, une irréductible librairie allemande rouvrait le 1er février. Iris Mönch-Hahn, la fondatrice, avec l’aide de l'assistante Mademoiselle Amélie, (un terrier Parson Russell français), comptent bien jouer son rôle dans le dialogue culturel entre la France et l’Allemagne.





Iris Mönch-Hahn dans sa Librairie allemande (via Facebook - Ambassade d'Allemagne à Paris) Iris Mönch-Hahn dans sa Librairie allemande (via Facebook - Ambassade d'Allemagne à Paris)

C’est le coût de la vie parisienne qui avait eu raison de la précédente librairie germanophone d’Iris et Amélie. Après deux ans d’activité, la boutique de la rue Frédéric Sauton fermait ses portes. Seulement, les habitués et germanophiles n’ont pas lâché l’affaire. C’est sur Facebook et Twitter qu’ils ont montré leur soutien à la libraire qui permet aux livres de traverser le Rhin. Portant les compteurs d'abonnés et de followers à plusieurs milliers, la réaction des internautes avait de quoi surprendre Iris Mönch-Hahn qui confie : « Je n'en revenais pas. Je me suis dit : ça veut dire quelque chose. Il faut que je m'engage. »



Amélie, l'assistante

Et c’est ce qu’elle a fait en trouvant un nouveau lieu. Cette fois-ci, la rue Sommerard abrite la devanture noire, épurée de la librairie dont le nom est ressort en lettres rouges. Sachant mettre à profit son expérience de la vie parisienne, mais aussi de libraire, Iris a su exploiter au mieux le petit espace pour le transformer en invitation à la découverte.



La sélection propose de quoi satisfaire tous les lecteurs. La quasi-totalité des titres proposés est, sans surprise, en allemand, publiés par des maisons d’édition et directement importé d’outre-Rhin précise le communiqué.





À son nouvel emplacement, la Librairie allemande sera plus que jamais « un endroit de rencontres », promet la fondatrice, « un lieu de culture permettant un échange franco-allemand », et ce à travers les lectures qu’elle compte organiser grâce aux relations qu’elle entretient avec de nombreux écrivains allemands et la coopération du Goethe-Institut.