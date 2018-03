Deux architectes françaises créent une bibliothèque de bois et de terre au Ghana

Maude Cannat et Rachel Méau avaient en effet remporté en 2016 le premier prix de la compétition Earth Architecture. On apprend dans une description du projet faite par les architectes que la construction n’a pas été facile : ne disposant pas d’électricité sur place et d’un budget issu d’une collecte de fonds limité à 9000 €, elles ont du faire appel à leur inventivité et à leur créativité afin d’exploiter au mieux leurs ressources.

Elles ont donc conçu un bâtiment à l’architecture respectueuse de l’environnement, économe en eau, détournant les matériaux locaux et profitant de précieux échanges de savoir-faire.

Les murs de terre compressés, épais et percés de longues fenêtres tout en finesse isolent la bibliothèque de l’extérieur, gardant secret le contenu de l’édifice. Mais une fois à l’intérieur de la bâtisse, le visiteur découvre une atmosphère fraîche et aérée divisée en deux espaces, qui se rejoignent autour d’un patio paysagé, prêt à être utilisé par les élèves de l’école.