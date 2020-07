Deux volumes de la plus grande encyclopédie du monde adjugés pour 8 millions €

Lors d’une vente aux enchères organisée ce lundi 6 juillet autour de l’archéologie et de l’art asiatique, la maison Beaussant Lefèvre a présenté deux volumes d’une encyclopédie chinoise du début du XVIe siècle. Estimé au départ entre 5000 et 8000 €, le lot est parti pour 8,12 millions d'euros.







Les deux volumes de l’encyclopédie Yongle Dadian ont été adjugés pour plus de 8 millions d’euros, soit 1000 fois plus que son estimation initiale. Le premier tome est dédié à la géographie des lacs de la Chine, tandis que l’autre décrit des rites funéraires.

L’encyclopédie a été commandée par Ming Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming (1402-1424). Plus de 2000 lettrés ont travaillé sur ce projet de 1404 et 1408. Considérée comme la plus grande encyclopédie du monde, elle rassemblait 22.877 chapitres au total, soit environ 370 millions caractères.



Deux copies de l’encyclopédie ont ensuite été créées en 1562, sous la direction de l’empereur Jiajing (1521-1566). L’originale, elle, a été perdue sous la dynastie Ming, à cause « des nombreuses guerres, vols et incendies » qui sont survenus, explique la maison de ventes aux enchères Beaussant Lefèvre.



Si ces deux exemplaires sont donc en réalité des copies, ils n’en restent pas moins extrêmement rares. Avec les 400 autres volumes connus, ils représentent les seules traces qui nous sont parvenues de l’ouvrage – correspondant à seulement 4 % de l’encyclopédie totale.