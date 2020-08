Dieu et le Diable, dans les oeuvres de François Mauriac et André Gide

François Mauriac, Envoi autographe à Paul Valéry, De quelques cœurs inquiets. Petits essais de psychologie religieuse.

Paris, Société littéraire de France, 16 février 1920 (crédits Librairie Vignes)





André Gide, D’André Walter aux Caves du Vatican. Réunion de deux manuscrits autographes. S.l.n.d. [fin 1911 ou début 1912 pour le premier, vers 1919 pour le second] (crédits Librairie Vignes)

Photographie : François Mauriac et André Gide (domaine public)

Deux géants de la vie intellectuelle française au XXe siècle seront mis à l'honneur par la librairie Henri Vignes lors du Salon international du Livre Rare et de l'Autographe, organisé du 18 au 20 septembre 2020 au Grand Palais, à Paris. Sur son stand, le libraire proposera au public deux expositions de livres issus de la bibliothèque de Henri Clarac et mis en vente pour l'occasion.50 ans après la disparition de François Mauriac, 123 livres permettront de parcourir toute la richesse de l'œuvre du Prix Nobel de Littérature de l'année 1952. « Ces ouvrages sont des premières éditions, quasiment toujours en papier de luxe, avec de très belles reliures », indique Henri Vignes. « On y trouve des dédicaces à Paul Valéry, Colette, André Malraux ou encore Jean Paulhan. »Tous les exemplaires sont dans un état parfait, promet le libraire, avec une collection presque complète des œuvres de l'auteur du Nœud de vipères. La librairie Vignes présentera surtout, au sein de cet ensemble, l'intégralité des chroniques du « bloc-notes » de Mauriac, publiées au sein de la revue La Table ronde, puis dans L'Express et au Figaro littéraire.« On découvre dans ces textes plus courts François Mauriac très progressiste, qui s'engage en faveur de la décolonisation et s'élève contre la torture en Algérie, par exemple », souligne Henri Vignes. L'humanisme chrétien de Mauriac dans sa plus belle expression, au niveau de son Cahier noir, publié sous le pseudonyme de Forez en 1943 aux Éditions de Minuit pour dénoncer l'idéologie nazie et ses conséquences.Jean Touzot, professeur émérite à la Sorbonne et grand spécialiste de François Mauriac, signe les notices du catalogue de la librairie Vignes.Autre collection présentée par le libraire, directement issue de la bibliothèque de Henri Clarac, les œuvres d'André Gide, depuis 1891 jusqu'à 1951. Le catalogue, cette fois, comporte des présentations signées par Thomas Bedoiseau, avocat au barreau de Paris et passionné de l'œuvre de Gide : « Sa vocation d'avocat, c'est à travers Gide qu'il l'a trouvé », indique le libraire.André Gide reste en effet un écrivain de l'engagement, pour défendre l'anticolonialisme ou l'homosexualité, cherchant à comprendre les fondements de la criminalité dans L'Affaire Redureau et Faits divers (Gallimard, 1930) ou condamnant le stalinisme avec Retour de l'U.R.S.S. (Gallimard, 1936).Les œuvres du catalogue Gide seront vendues entre 50 et 9000 €, nous indique le libraire.« Si je fais paraitre ces deux catalogues en même temps, c'est parce que je trouvais intéressant d'associer ces deux figures littéraires, dans une sorte de parallèle entre Dieu, très présent chez Mauriac, et le Diable, que Gide avait fait entrer à la NRF, comme le soulignait José Cabanis [Le Diable à la NRF, Gallimard, 1996]. Finalement, il y a un peu de l'un et l'autre chez ces deux écrivains. »De Gide, Mauriac écrivait d'ailleurs : « Multiple, Gide se délivre dans ses ouvrages. Ce sont, non des disciples vivants, mais des fils de son génie qu’il charge d’accomplir les gestes dangereux ou défendus » (préface à Lafcadio. Épisodes des Caves du Vatican choisi par l’auteur, Stock, 1924)...