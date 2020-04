Dimanche de Pâques : partez à la chasse aux oeufs avec Gallica sur internet

On chasse les oeufs et ensuite on prend le café... avec Beatrix Potter



À l’occasion du week-end de Pâques, la BnF propose une chasse aux oeufs dans sa bibliothèque numérique Gallica. À travers des défis lancés sur Twitter et Instagram, chacun est amené à trouver et à partager sa récolte d’œufs dénichés dans les ressources de la bibliothèque numérique. Y compris, et surtout, les mieux cachés !On ignore si, même à travers les réseaux, les lapins porteront des masques, comme dans les chocolateries actuellement. Mais l’aventure sera au coin de la toile, pour prolonger la tradition.Pour suivre Gallica, sur Twitter et Instagram