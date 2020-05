Distanciation, port du masque : la sagesse atemporelle d’un manuel japonais de 1918

L’archipel nippon n’a pas échappé à la pandémie grippale de 1918, plus connu sous le nom de « grippe espagnole ». Afin de sensibiliser la population au risque de transmission, le gouvernement avait publié un manuel de près de 500 pages qui détaillait ce qu’étaient les symptômes de la maladie et les bons gestes à adopter pour endiguer la pandémie.





À travers ces 455 pages, ce manuel détaille les symptômes de la grippe espagnole et les consignes de sécurité à adopter. Quatre règles ont été proposées par le gouvernement japonais pour minimiser la propagation du virus : rester à l’écart des autres, se couvrir le nez et la bouche, se faire vacciner et enfin se gargariser.



Des mesures qui font évidemment écho à notre situation actuelle.



L’ouvrage était également composé de magnifiques affiches préventives qui représentaient le virus en pointillé et qui mettaient en scène la manière dont il pouvait se propager. Par exemple, elles encourageaient le port du masque et conseillaient de mettre en quarantaine dans une pièce séparée les personnes présentant des symptômes.



Elles invitaient également les populations à se faire vacciner. Sur l’affiche, le virus est représenté par un diable, valise en main.



Voici certaines de ces illustrations :



< >