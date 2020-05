Dostoïevski et Pouchkine, la passion des Russes pour le jeu

Le joueur de Dostoïevski

La dame de pique, d’Alexandre Pouchkine

Le joueur est un court roman que Dostoïevski, pressé par son éditeur, dicta fébrilement en vingt-sept jours à son épouse. On nous y conte l'histoire d'Alexeï Ivanovich, jeune homme désargenté qui vient d'arriver en Allemagne pour devenir précepteur. Sa famille d'accueil composée de personnages hauts en couleur va peu à peu l'entraîner sur la voie du jeu, le poussant à dépenser de l'argent au casino de la ville. Pour son plus grand malheur, il commencera à gagner, ce qui provoquera sa chute.Si l'écrivain russe, lui-même addict au jeu, désavoue son personnage et décrit minutieusement les souffrances que provoque cet attrait maladif pour le hasard, il finit par livrer une œuvre ambigüe. Il présente en effet un portrait peu flatteur des protagonistes européens décrits comme froids, calculateurs, plus intéressés par l'argent des affaires que par une virée au casino.Dostoïevski semble par moment vanter un caractère russe qui préfère vivre de passion destructrice plutôt que vivre sans passion aucune. Cette nouvelle fantastique s'ouvre sur un St Perterbourg où règne une véritable passion du jeu. Herman, jeune officier qui, lui, n'a jamais touché une carte de sa vie, apprend que la comptesse Anna Fedotovnar a le pouvoir de faire gagner infailliblement à l'aide d'une combinaison mystérieuse. Il va peu à peu devenir obsédé par l'idée de découvrir ce secret, jusqu'à en devenir fou.Dans ce récit, considéré comme le chef-d'œuvre de Pouchkine, le surnaturel s'installe progressivement, l'image de la comtesse se confondant peu à peu avec la carte de la dame de pique. Motif récurrent de la littérature sur les jeux de hasard : le pouvoir et l'argent, objectif premier d'Herman, deviennent finalement secondaires devant la fièvre du jeu.crédit illustration : Les Joueurs de cartes, de Paul Cézanne - domaine public