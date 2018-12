Dracula, l'éternel, une figure mythique à l'honneur sur France 5

France 5 poursuit son étude des grands personnages de la littérature et s'attaque à une créature mythique, encore prisée ces dernières années. Dracula, création littéraire de l'écrivain britannique Bram Stoker, incarne aujourd'hui le vampire par excellence. Dracula l'éternel, documentaire de la galerie France 5, explore les origines et la symbolique du comte...

Le Vampire, venu du fond des âges et présent dans toutes les cultures, est devenu sous la plume de Bram Stoker en 1897 et sous les traits du comte roumain Dracula l’une des figures la plus subversive de la culture populaire.



Reflet de notre société ? Allusion à notre part monstrueuse ? Métaphore des puissances du désir, en chacun de nous ? Le Vampire traverse les époques et est toujours présent parmi nous. Il a été adapté sous toutes les formes, il est passé par tous les états, au risque, parfois, de se perdre en route.



Un film de Emmanuelle Nobécourt, écrit par Michel Le Bris & Emmanuelle Nobécourt. Une production Gedeon programmes avec la participation de France Télévisions.



La Galerie France 5

Dimanche 16 décembre à 14h

Dimanche 23 décembre à 9h25