Dragon Ball, Sailor Moon, Goldorak : une vente aux enchères de celluloïds

Akira Toriyama - Dragon Ball - Goku

Shingo Araki - Go Nagai - Goldorak - Golgoth Gin gin Shingo Araki - Go Nagai - Goldorak - Actarus et son buggy Kunihiko Yuyama - Il était une fois Gigi - Gigi Shingo Araki - Go Nagai - Goldorak - Goldorak Akira Toriyama - Dragon Ball - Piccolo

Des dessins animés mythiques, souvent adaptés de mangas non moins cultes... Les années 80 constituent une sorte d'âge d'or en la matière, et suscitent des souvenirs émus chez les amateurs. La maison Cornette de Saint-Cyr leur donne rendez-vous le 23 mars prochain pour la dispersion de la collection d'un amateur, constituée principalement de celluloïds, mais aussi de crayonnés originaux issues des archives de la Toeï Animation.Les celluloïds, ou cellulos, sont des feuilles transparentes sur lesquelles étaient dessinés et peints les personnages et décors des séries animées, pour aboutir à une technique d'animation manuelle et traditionnelle. « Dans ce travail immense, les dessins sont réalisés à la main, puis peints un par un, afin de donner du mouvement aux personnages et aux formes. Il faut parfois des dizaines de personnes pour animer quelques secondes. Ces dessins sont si nombreux qu’ils sont considérés comme des déchets », soulignent François Meyniel, expert bandes dessinées et illustrations, et Stéphane Laurent, collectionneur.Et pourtant... Ces dessins ont aujourd'hui une grande valeur, et pas seulement sentimentale... Par ailleurs, ils témoignent de l'histoire du manga et de l'anime, avec des graphismes qui auront influencé bien d'autres créateurs.« Jour après jour, année après année, par passion, un collectionneur nippophile avantgardiste a réussi à collecter et conserver les plus intéressantes pièces qui restaient dans les bureaux de productions japonaises et studios d’époque. Notamment celles de l’entreprise Toei. C’est d’autant plus un exploit que les studios Toei ont malheureusement été brûlés dans un incendie, perdant presque toutes leurs archives », rappelle la maison de vente aux enchères.235 lots seront mis aux enchères le lundi 23 mars prochain.