Du contenus web d'auteurs d’Europe et d’Eurasie ajoutés aux collections d'Archive-it

Photo d'illustration : ActuaLitté CC BY SA 2.0 Photo d'illustration : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Le projet d’ Archive-It vise à archiver du contenu Web lié à des auteurs littéraires, des traducteurs, des critiques et des éditeurs d’Europe et d’Eurasie. Il a pour but de préserver l’histoire du processus littéraire contemporain reflété dans le document non imprimé.Ces sites Web représentent un ajout essentiel aux archives littéraires traditionnelles. C’est pourquoi le projet a pour but de préserver les informations qui sont potentiellement éphémères et peuvent disparaître du Web. Archive-It veut assurer la disponibilité continue de ce contenu aux chercheurs et aux universitaires. Il rend également compte de l’évolution des sites.Ici, la collecte d’archives Web des auteurs littéraires d’Europe et d’Eurasie est une initiative des bibliothécaires d’universités suivants : Robert Davis de Columbia, Anna Rakityanskaya d’Harvard, Thomas Keenan de Princeton et Anna Arays de Yale, sous l’égide d’Ivy Plus Libraries.L’application Web permet de collecter, cataloguer et gérer les collections d'archives avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.L’action travaille avec plus de 400 organisations partenaires dans 48 États américains et 16 pays à travers le monde. Cela inclut des bibliothèques publiques et universitaires, des archives d’État, des institutions fédérales et ONG, mais aussi des musées et bibliothèques d’art.Depuis sa création en 1996 en tant que bibliothèque numérique à but non lucratif, Internet Archive , dans laquelle s’inscrit Archive-It, s’efforce de mettre à disposition la connaissance et le patrimoine culturel à tous. Les archives numériques stockées permettent de rendre la culture accessible.Via Columbia University Library.