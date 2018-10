Du livre-harpe à la couverture en bronze, ouvrages insolites à Francfort

#FBM18 - Si la Foire du Livre de Francfort s'agite au rythme des innovations du monde de l'édition, les ouvrages anciens, livres d'art et autres objets insolites ne sont pas en reste. La Frankfurt Antiquarian Book Fair, qui a lieu au même moment que la foire professionnelle, est l'occasion de découvrir quelques curiosités littéraires...

La couverture en bronze d'une édition rare de La Divine Comédie de Dante, Le connaisseur du livre, 1970

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Chaque année, au moment de la Foire de Francfort, une vingtaine d'antiquaires, libraires et bibliophiles se retrouvent dans un coin du gigantesque salon, dans un espace réservé à leur stock et à leur passion. Ce qui les intéresse, ce sont les livres anciens, les incunables, l'ouvrage que l'on ne trouve plus en librairie et qui suscite parfois des convoitises.

Si la plupart des livres présentés ici atteignent sans mal le prix de plusieurs milliers d'euros, d'autres ont gagné leur place par leur étrangeté. C'est le cas de ce livre à la couverture de bronze proposé par Edwin Bloemsaat, de la librairie Florisatus de La Hague, aux Pays-Bas. « Ce livre comporte une reliure en bronze, ce qui est assez rare, et a été imprimé à 2000 exemplaires. Il s'agit d'une compilation d'illustrations d'éditions historiques de La Divine Comédie de Dante, réunies en un seul volume. »





(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Étonnamment, le livre n'est pas si lourd — comme son prix, 470 € —, la légéreté du papier compensant la pesanteur inhabituelle de la couverture. Au petit jeu de la pesée, Edwin Bloemsaat nous montre un prétendant de poids, avec les deux volumes des Saints Évangiles de Bossuet : cette édition monumentale de la librairie Hachette, en 1873, rassemble deux volumes d'une vingtaine de kilos chacun.

De l'énorme au plus petit : l'antiquaire Dieter Zipprich nous présente un livre unique signé par un certain Carl Hillmayer, « un inconnu complet, je n'ai aucune information sur lui ». La valeur de cet ouvrage entomologique s'explique par ses illustrations, des représentations fines, précises et encore inhabituelles de différents insectes. L'auteur les a peints lui-même, pour cet album réalisé au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Une des planches de Carl Hillmayer

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Du côté du libraire Lorych, de Berlin, on propose des livres, anciens ou récents, chers ou bon marché — « pour que les jeunes puissent aussi lire et commencer une collection ». Entre un dictionnaire hiéroglyphique de Champollion et un livre illustré Disney qui a vu passer bien des années, une courte lettre signée Charles Dickens. « C'est une lettre de l'auteur à ses domestiques. Ce qui est amusant, c'est qu'il indique qu'il sait que des vols ont été commis par ces derniers, mais qu'il ne fera rien tant que ses domestiques garderont le secret sur la relation adultère qu'il avait alors. C'était un marché entre eux », explique le libraire, venu pour la 12e fois à Francfort.



La signature de Charles Dickens (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans une vitrine de l'antiquaire Peter Ibbetson, un ouvrage attire l'attention : il est percé de part en part pour former une harpe. « Il n'est pas possible de jouer avec, ni de le lire », nous précise-t-on à propos de ce livre-objet réalisé par Hubertus Gojowczyk en 1978 pour un musicien, évidemment. À côté, une sculpture sur bois de Karl Schaper cherche à imiter l'aspect d'une enveloppe en papier kraft...

Le livre-harpe d'Hubertus Gojowczyk (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Parallèlement à l'enthousiasme des collectionneurs, de nombreux artistes continuent à utiliser et exploiter l'objet livre comme support d'expression ou d'expérimentation, en utilisant parfois des techniques ancestrales : l'antiquaire Ibbetson présente ainsi un livre entièrement composé de parchemins reliés selon des méthodes antiques, sans colle.

Le livre présenté par Reiss & Sohn (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À voir certains des ouvrages présentés, les époques se confondent parfois au mépris des tendances éditoriales : cet ouvrage de 1568 présente ainsi des pages qui se déplient pour faire apparaitre d'imposantes gravures sur bois, dont certaines sont colorisées avec finesse...