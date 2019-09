Du pain et des jeux ? La BnF déploie une encyclopédie des arts du cirque

Trois dialogues du sieur Archangelo Tuccaro dans l’Art de Sauter et Voltiger en l’air dédié au Roy, IIe dialogue, NP Chez Claude de Monstr’oeil (Paris), 1599







Foottit et Chocolat, duo clownesque Scène de cascades avec une batte, accessoire du clown Nouveau Cirque, vers 1895





Acrobatie



Clowns



Nouma-Hawa et ses lions, vers 1910 BnF, département des Arts du spectacle

Jonglerie et Magie



Lancer et rattraper des objets avec adresse… le jonglage est de toutes les époques. Son sens évolue avec le cirque moderne, les révolutions du jonglage en amateur et le Nouveau cirque. La chute, jadis honteuse, est dorénavant prétexte à des innovations majeures. Autre art de la dextérité, la magie rend poreuses les frontières entre spectacle et mysticisme. Des cabinets de physique du XVIIIe siècle aux théâtres de prestidigitation, les grandes illusions évoluent vers des fantaisies macabres. De nos jours, la Magie nouvelle s’affirme comme un langage autonome à la croisée des arts.



Dressage



Si le cheval est le premier partenaire des pionniers du cirque, très vite toutes sortes d’animaux apparaissent dans de petites saynètes où ils démontrent leurs capacités d’apprentissage. Le commerce de la faune sauvage permet ensuite aux forains de se lancer dans l’exhibition de créatures exotiques et la création de cirques-ménageries. Le dressage des fauves exerce une fascination immédiate. Mais si la puissance de la jungle s’exprime dans une confrontation brutale, celle-ci ne cessera d’évoluer pour créer au XXe siècle l’illusion d’une complicité entre l’homme et les bêtes.





Cie XY, banquine. Il n’est pas encore minuit…, 16 octobre 2014 CNAC Centre de Ressources et de Recherche © Christophe Raynaud de Lage





La BnF a rassemblé pour monter ce projet quelque 400 vidéos, majoritairement de cirque contemporain, 1700 images fixes de ses collections, et 1320 des collections du CNAC. La chronologie débute, elle, en 1770 par les pionniers de ces arts, et se prolonge à travers trois autres séquences :



1830-1880 : Le triomphe de l’équitation française

1880-1930 : Démesure et surenchère à l’exploit

1930-1990 : L’apogée du cirque soviétique et l’avènement du Nouveau cirque en France



Un glossaire accompagne l’ensemble pour aider à mieux comprendre et distinguer les différentes facettes du cirque. Enfin, des articles proposés autour de chacune des thématiques offrent des focus sur certaines figures, hommages ou parcours historiques.



Il s’agit d’un site multimédia, décliné en trois langues (français, anglais, espagnol) qui permet de découvrir des disciplines de cirque depuis les origines, à travers une approche transversale. Grâce à une iconographie et des ressources en grande partie inédites, cet outil en retrace le chemin, depuis les pratiques lointaines jusqu’aux spectacles particulièrement innovants et créatifs du cirque contemporain.L’encyclopédie jouira d’un lancement ce 28 septembre, à 15 h 30 sur le site Richelieu : ce site multimédia retrace les différentes disciplines du cirque, depuis ses origines. L’intention est de donner une visibilité spécifique à partir de l’iconographie des collections, et des multiples ressources pour partie inédites.On retrouve sur le site des figures de légendes du monde du cirque, à travers les quatre axes évoqués. Le communiqué de presse en fournit des explications plus détaillées :Pousser son corps aux limites du possible, parfois au péril de sa vie, tel est l’enjeu de l’acrobatie aux origines fort lointaines qui, comme tout ce qui approche la mort, touche au sacré. Ainsi vont naître, se nourrir et se croiser quelques-unes des disciplines fondamentales de l’histoire de l’acrobatie : sauts, équilibres, contor-sions, jeux icariens, jeux équestres… toutes ces techniques au sol sont bientôt associées à des appareils de propulsion, des engins mobiles et des agrès qui motivent notamment le développement de l’acrobatie aérienne.Histrions, farceurs, comédiens italiens : rire et scène sont associés depuis longtemps lorsque le clown élisabéthain passe des tréteaux à la piste. Figure tutélaire du pouvoir inversé, il oscille entre servitude et impertinence. Sauteur, écuyer musicien, dresseur, auguste ou clown blanc deviennent des symboles du cirque jusqu’à ce que le clown contemporain, qu’il se glisse dans le rôle d’un solitaire féroce ou d’un militant empathique, ne fasse à nouveau vaciller les lignes.