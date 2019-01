Dyspraxiatheca, des ressources gratuites pour les élèves dyspraxiques

Capture d'écran de la page d'accueil de Dyspraxiatheca

Dyspraxiatheca est la première plateforme européenne de ressources pédagogiques adaptées aux élèves dyspraxiques et à leurs accompagnants en anglais, français, portugais, grec et italien. Elle a pour objectif non seulement d’améliorer l’accès, la participation et les performances des élèves dyspraxiques, de 6 à 16 ans, au sein du système éducatif, mais aussi de les aider à gagner en autonomie dans les actes de la vie quotidienne.Dyspraxiatheca entend ainsi apporter des solutions et des outils pratiques aux élèves, aux enseignants et aux parents et être un espace de téléchargement et de partage de futures productions que les organisations, entreprises, écoles ou particuliers pourraient créer et souhaiter mettre au service de tous.Dyspraxiatheca a pour objectif de rassembler de nouvelles ressources pédagogiques et de partager des contenus adaptés aux élèves dyspraxiques que des contributeurs externes souhaiteraient diffuser. On trouvera ainsi sur la plateforme des modèles de leçons, des fiches pratiques, des exercices interactifs et enfin une bibliothèque d'ebooks, adaptés ou non, proposés au format EPUB. « Nous sommes de fervents défenseurs de l'EPUB et c'est intéressant de le promouvoir par ce biais », nous avait expliqué Julie Guilleminot , présidente de L'Apprimerie, qui a participé au projet, en octobre 2017.Les institutions et organisations ainsi que les professeurs et spécialistes qui ont des connaissances scientifiques et des contenus adaptés sur la dyspraxie peuvent devenir contributeur externe de Dyspraxiatheca. « L’écrit sous sa forme imprimée est très difficile d’accès aux enfants dyspraxiques. Les supports numériques offrent une série d’aides à la lecture qui permettent de pallier ces difficultés : maquette adaptable, texte lu, etc. Ils sont donc des outils précieux et indispensables pour favoriser l’accès aux contenus écrits », soulignait encore Julie Guilleminot pour présenter le projet.Les troubles dyspraxiques concerneraient entre 6 et 8 % de la population. Dyspraxiatheca est un projet soutenu par le programme Erasmus+ (Agence nationale française), qui a réuni DDE Karditsa (Grèce), Edulog (France), L'Apprimerie (France), FCSVM (Italie), LogoPsyCom (Belgique) et la ville de Lousada (Portugal).