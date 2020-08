Écrire vintage : une bibliothèque de notices de machines à écrire

< >

Photographie : image extraite de la notice de l'Olympia SM5

Site de passionnés, Mr & Mrs Vintage est animé par Walid et Joujou, couple de réparateurs de machines à écrire. C'est en 2014 que monsieur fait l'acquisition d'une machine à écrire, dans une quelconque brocante : après l'avoir nettoyé et rénové, il découvre que c'est cette opération qui l'intéresse particulièrement, plus, même, que l'écriture à la machine.Rapidement, avec son épouse, il achète d'autres machines, qu'il rénove de la même manière avant de les revendre à des particuliers. Des dizaines, bientôt des centaines de modèles passent entre leurs mains. Depuis 2015, l'occupation est devenue leur métier, et même la plateforme Netflix a fait appel à leurs services pour les besoins d'un tournage...Sur le site de Mr & Mrs Vintage, les deux spécialistes ont numérisé et mis en ligne un grand nombre de notices d'une variété de modèles, sortis des usines de différents constructeurs. On retrouve ainsi les manuels d'utilisation de l'Olivetti Dora, de l'Olympia SM9, de modèles Remington ou encore Underwood...Outre le petit retour en arrière, les notices s'avèrent bien utiles lorsqu'on a devant soi une machine dont il faut remplacer le ruban...La bibliothèque de notices est accessible à cette adresse