Édition, BD et illustration, trois nouveaux masters à l'université Bordeaux Montaigne

Photographie : statue de Montaigne, à Bordeaux (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le master Édition de l'université Bordeaux Montaigne vient compléter son offre de formation, au niveau DUT (diplôme universitaire de technologie) et licence professionnelle, et propose un enseignement général de l'édition adapté aux mutations contemporaines du secteur.Il est exclusivement ouvert aux étudiants en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.Le master Illustration, lui, « vise l’insertion professionnelle des étudiant.e.s et le développement de la recherche dans le domaine de l’illustration ». Ses enseignements « encouragent l’expérimentation, la recherche de savoir-faire techniques, la participation à des appels à projets, et le développement d’une écriture personnelle pour chaque étudiant.e ». Il comporte par ailleurs un semestre à l’étranger dans l'une des universités ou écoles partenaires.Enfin, le master Édition, théorie et critique de la bande dessinée combine formation à l’édition et à la recherche sur la bande dessinée, pour en acquérir une connaissance approfondie, comme « industrie culturelle et créative », tout autant secteur économique que domaine artistique.Plusieurs enseignements sont partagés entre le master Édition, le master Illustration et le master Édition, théorie et critique de la bande dessinée.Plus d'informations sur les masters Édition et Édition, théorie et critique de la BD à cette adresse , et par ici pour le master Illustration