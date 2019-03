Einstein : plutôt avoir honte de l'ignorer que d'apprendre l'hébreu

( Un gâteau a été fait pour l'occasion par l'Université, via



“La correspondance d'Einstein est un joyau”

Ces documents récemment acquis avaient appartenu à Ernst Straus, ancien assistant d'Einstein et collègue mathématicien. Après sa mort en 1983, la famille de Straus les a vendus à un antiquaire de New York. Ils ont ensuite été récupérés par un collectionneur privé de Chapel Hill, Gary Berger.La Crown-Goodman Family Foundation a récemment acquis les 110 documents, dont la plupart n'ont jamais été exposées au grand public. La fondation a ensuite doté l'Université hébraïque de cette jolie collection. Elle se compose principalement d'équations manuscrites et de lettres personnelles écrites en allemand.« Pour les historiens des sciences, ces manuscrits sont très importants, car on peut voir qu'il a barré quelque chose ou qu'il a changé de piste, c'est très intéressant de découvrir la façon qu' Einstein avait de travailler », a déclaré le professeur Hanoch Gutfreund, directeur académique des archives Einstein.Roni Grosz, conservateur des archives Albert Einstein de l'Université hébraïque de Jérusalem, a qualifié les documents de « trouvailles rares ». Bien que le contenu de nombreux documents soit déjà connu des chercheurs, « les originaux sont un toujours un ajout très spécial à une collection ».« Dans chacune des lettres échangées entre Einstein et son ami de toujours Michele Besso, les deux hommes font référence à quelque chose de scientifique. Mais ils partagent toujours quelque chose de personnel au sujet de leur famille », a affirmé Gutfreund. « Ils échangent aussi très souvent sur leur identité juive. »Dans une des lettres datant de 1951, Einstein affirme, avec une once de sarcasme, qu'il avait, en tant que « saint juif, honte de ne pas connaître l'hébreu ». « Mais je préfère avoir honte plutôt que de l'apprendre », reprend-il.« Cinquante années de recherche, et je ne comprends toujours pas la nature des particules lumineuses » confie-t-il ensuite dans cette même lettreDans les années 1930, Einstein, ne se sentant plus en sécurité en Allemagne, s'installe aux États-Unis après un court séjour sur la côte belge. Dans une lettre envoyée à son fils Hans Albert en 1935, le physicien exprime sa consternation devant l’oisiveté des États européens face au renforcement de l'armée nazie.« L'armement allemand est certes extrêmement dangereux, mais le reste de l'Europe commence enfin à se réveiller, à prendre la chose au sérieux, en particulier les Anglais », a écrit Einstein. « S'ils avaient sévi plus durement un an et demi plus tôt, tout cela aurait été mieux et plus facile pour tout le monde. »Einstein a contribué à la création de l'Université hébraïque de Jérusalem et a été membre de son conseil d'administration. Après sa mort en 1955, il a laissé la plupart de ses archives - plus de 82 000 articles, allant des manuscrits à ses disques de musique - à l'école.Via Associated Press News