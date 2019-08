Elsevier cède le catalogue Science, Technologie et Santé à un éditeur brésilien

Lua Pramos, CC BY SA 2.0

Basée à Sao Paulo, GEN intégrera dans son catalogue tous les titres en portugais — dans les secteurs juridiques, sciences humaines, gestion et commerce. Une base de plus de 1000 titres, couvrant un large secteur éditorial, et réunissant des auteurs brésiliens, aussi bien que des figures intellectuelles étrangères.On y retrouve également des documents autour du secteur médical.GEN est en effet l’un des principaux éditeurs Science, Technologie et Santé au Brésil. De plus, il a cofondé Minha Biblioteca, la plate-forme de location de livres numériques pour les établissements d’enseignement. En ajoutant les ouvrages de Elsevier Brazil, c’est là la douzième acquisition que réalise GEN.Dans une déclaration commune, les deux structures se félicitent évidemment, considérant que les publications numériques favorisent les clients dans leur prise de décision. Elsevier se concentrera d’ailleurs sur les solutions numériques, plus efficientes parce que plus rapidement accessibles pour les lecteurs. Il compte également développer sa stratégie articulée autour du contenu et de la technologie pour simplifier les usages.Le montant de cette transaction n’a pas été communiqué.