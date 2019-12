Embarquement immédiat pour le passé avec de fantastiques menus ferroviaires

< >

Étant donnée la durée d'un voyage en train au XIXe siècle, il était plutôt rare de ne pas se retrouver à déguster un bon repas, confortablement installé ou non, au sein des wagons. Petit à petit, ce secteur de la restauration s'est développé, jusqu'à représenter, au XXe siècle, une part non négligeable de l'histoire ferroviaire des États-Unis.Aussi, Ira Silverman, étudiant à l'université Northwestern, dans la banlieue de Chicago, s'est-il intéressé à tous les documents qui évoquaient cette histoire : cela incluait bien entendu les menus, distribués aux voyageurs pour mieux les faire saliver. Silverman et ses camarades en ont réuni le plus grand nombre possible, jusqu'à collecter quelque 240 menus différents, datant pour la plupart de la seconde moitié du XXe siècle.L'occasion d'admirer des mises en page et des illustrations parfois très recherchées, ainsi que la variété des mets proposés, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.L'ensemble de la collection, avec les documents numérisés, est accessible à cette adresse via Atlas Obscura